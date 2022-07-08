В Совфеде назвали актом терроризма убийство бывшего премьера Японии
- Legion-Media
«Это террористический акт. Который свидетельствует о том, что борьба с терроризмом в современном мире, к сожалению, не очень ощутима, особенно в таких благополучных странах, как Япония», — считает сенатор.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.