Лавров заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20 заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна.

«Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объёма мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», — заявил Лавров.

Ранее российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером сообщил, что попытки обвинить Москву якобы в создании сложностей с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны.

До этого в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.