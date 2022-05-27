Путин напомнил Нехаммеру о причинах проблем с поставками сельхозпродукции на мировые рынки
- РИА Новости
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В ходе беседы стороны обстоятельно обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью, сообщили в Кремле.
«Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», — говорится в заявлении.
Накануне в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.