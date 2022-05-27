Путин напомнил Нехаммеру о причинах проблем с поставками сельхозпродукции на мировые рынки

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером сообщил, что попытки обвинить Москву в якобы создании сложностей с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны.

В ходе беседы стороны обстоятельно обменялись мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью, сообщили в Кремле.

«Владимир Путин акценти­ровал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», — говорится в заявлении.

Накануне в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.