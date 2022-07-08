NBC: осуждённый за убийство Флойда экс-полицейский получил дополнительный срок

Экс-полицейский Дерек Шовин, который получил срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил дополнительный срок за нарушение гражданских прав жертвы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Шовин уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года за убийство второй и третьей степени.

На федеральном судебном процессе по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения потребовала приговорить экс-полицейского к 25 годам тюрьмы.

Судья приговорил Шовина к 252 месяцам лишения свободы. При этом судья вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.

Отмечается, что оба приговора будут исполняться одновременно.

Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22,5 года лишения свободы.

Темнокожий Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

5 мая Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.