Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о том, как в Москве оценивают риски начала военных действий со стороны Польши.

«Это должны оценивать наши военные коллеги», — сказал он.

6 июля начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин назвал милитаристские действия Запада, в том числе в Польше, по сути, подготовкой к войне.

Бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский выразил мнение, что союзники по НАТО не поддержат Польшу в случае ввода ею своих войск на Украину.

Также министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о развёртывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.