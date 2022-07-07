В Кремле переадресовали военным вопрос о рисках начала боевых действий со стороны Польши

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о том, как в Москве оценивают риски начала военных действий со стороны Польши.
В Кремле переадресовали военным вопрос о рисках начала боевых действий со стороны Польши
  • РИА Новости

«Это должны оценивать наши военные коллеги», — сказал он. 

6 июля начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин назвал милитаристские действия Запада, в том числе в Польше, по сути, подготовкой к войне.

Бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский выразил мнение, что союзники по НАТО не поддержат Польшу в случае ввода ею своих войск на Украину.

Также министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о развёртывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

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