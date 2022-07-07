Экс-депутат Сейма Пискорский: НАТО не поддержит Польшу в случае ввода войск на Украину

Бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский считает, что союзники по НАТО не поддержат Польшу в случае ввода ею своих войск на Украину. Об этом он заявил в беседе с Украина.ру.

По словам политика, опасность для польской стороны заключается в том, что на фоне спецоперации России на Украине ввод польских войск даже в западные регионы этой страны будет означать вступление в открытый конфликт с Москвой.

Он также призвал задуматься о возможных результатах подобного конфликта, «учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков».

«Я имею в виду партнёров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО», — сказал Пискорский.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская территория активно осваивается польскими властями.