Министр обороны Польши Блащак заявил о развёртывании в стране британской Sky Sabre

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о развёртывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.
Министр обороны Польши Блащак заявил о развёртывании в стране британской Sky Sabre
  • AP

«Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране», — заявил он в своём Twitter, объяснив развёртывание системы ПВО необходимостью гарантировать безопасность польской воздушной зоны.

Также он назвал это результатом прочных отношений Варшавы и Лондона и «заботой о безопасности восточного фланга».

Ранее Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Таким образом он прокомментировал высказывания Мельника о Степане Бандере.

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