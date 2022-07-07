Министр обороны Польши Блащак заявил о развёртывании в стране британской Sky Sabre

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о развёртывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

«Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране», — заявил он в своём Twitter, объяснив развёртывание системы ПВО необходимостью гарантировать безопасность польской воздушной зоны.

Также он назвал это результатом прочных отношений Варшавы и Лондона и «заботой о безопасности восточного фланга».

Ранее Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Таким образом он прокомментировал высказывания Мельника о Степане Бандере.