Министр обороны Польши Блащак заявил о развёртывании в стране британской Sky Sabre
- AP
«Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране», — заявил он в своём Twitter, объяснив развёртывание системы ПВО необходимостью гарантировать безопасность польской воздушной зоны.
Также он назвал это результатом прочных отношений Варшавы и Лондона и «заботой о безопасности восточного фланга».
Ранее Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Таким образом он прокомментировал высказывания Мельника о Степане Бандере.