В Генштабе Белоруссии назвали милитаристские действия Запада подготовкой к войне
- РИА Новости
Его заявление приводит БЕЛТА.
Он отметил, что комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, говорит о планомерной отработке США и ЕС под предлогом сдерживания угрозы с Востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях.
«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости рассмотреть зеркальный ответ на тренировочные полёты НАТО.