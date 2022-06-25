Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на действия НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости рассмотреть зеркальный ответ на тренировочные полёты НАТО.
Лукашенко попросил Путина рассмотреть зеркальный ответ на действия НАТО
  • kremlin.ru

«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полётов самолётов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи», — сказал Лукашенко.

Он попросил Путина помочь приспособить белорусские самолёты, которые могут нести ядерные заряды.

По словам белорусского лидера, он не имеет в виду, что Россия должна завтра привезти ядерное оружие в Белоруссию.

Также Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, даже к применению самого серьёзного оружия.

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