Лукашенко: Минск должен быть готов к применению серьёзного оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, даже к применению самого серьёзного оружия.
Лукашенко: Минск должен быть готов к применению серьёзного оружия
  • kremlin.ru

«Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьёзного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, это является непосредственной обязанностью.

Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

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