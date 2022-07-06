В Греции сообщили о первой смерти ребёнка от гепатита неясной этиологии
Отмечается, что ребёнка в возрасте одного года и одного месяца доставили в больницу с лихорадкой, которая длилась в течение двух дней, и вялостью.
«При проведении анализов были обнаружены печёночная недостаточность и отёк головного мозга, и, несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более чем 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всём мире.