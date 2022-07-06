В Греции сообщили о первой смерти ребёнка от гепатита неясной этиологии

В Греции подтвердили первую смерть ребёнка от тяжёлого острого гепатита неясной этиологии. Об этом заявили в Национальной организации общественного здравоохранения.

Отмечается, что ребёнка в возрасте одного года и одного месяца доставили в больницу с лихорадкой, которая длилась в течение двух дней, и вялостью.

«При проведении анализов были обнаружены печёночная недостаточность и отёк головного мозга, и, несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более чем 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всём мире.