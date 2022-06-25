ВОЗ: в мире выявили более 920 случаев гепатита неизвестного происхождения
«По состоянию на 22 июня 2022 года, 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.
ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев гепатита неизвестной этиологии в России не зафиксировано.
По её словам, в последние три месяца фиксируется снижение заболеваемости по всем гепатитам.