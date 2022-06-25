ВОЗ: в мире выявили более 920 случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о более чем 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всём мире.

«По состоянию на 22 июня 2022 года, 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.

ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев гепатита неизвестной этиологии в России не зафиксировано.

По её словам, в последние три месяца фиксируется снижение заболеваемости по всем гепатитам.