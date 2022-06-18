Попова: в России нет случаев гепатита неизвестной этиологии

Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не зафиксировано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Российская Федерация не имеет таких случаев», — приводит РИА Новости слова Поповой на полях Петербургского международного экономического форума.

По её словам, в последние три месяца фиксируется снижение заболеваемости по всем гепатитам.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ располагает сведениями о более чем 700 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленных у детей во всём мире.