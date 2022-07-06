LBC: британский министр по вопросам Северной Ирландии ушёл в отставку

Министр Британии по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис ушёл в отставку. Об этом сообщила радиостанция LBC.

«Брендон Льюис подал в отставку с поста министра по вопросам Северной Ирландии, став третьим министром кабинета премьера, который ушёл в отставку», — приводит РИА Новости сообщение радиостанции в соцсети.

Накануне стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку. После этого ещё пять министров ушли в отставку и призвали британского премьер-министра Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Премьер подчеркнул, что не намерен подавать в отставку, как его об этом попросили члены правительства, оставившие свой пост.