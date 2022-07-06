Глава МИД ФРГ Бербок согласовала позиции с Кулебой перед встречей G20

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласовала позиции с главой МИД Украины Дмитрий Кулебой перед встречей глав МИД стран G20.

«Перед поездкой на встречу G20 глава МИД ФРГ Анналена Бербок ещё раз согласовала позиции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой», — приводит ТАСС сообщение МИД ФРГ в Twitter.

Отмечается, что в германском внешнеполитическом ведомстве намерены не позволить «предоставить России трибуну на встрече в Индонезии».

Ранее в Кремле заявляли, что российский президент Владимир Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично. Время на принятие решения по этому поводу ещё есть, оно будет соответствовать интересам России.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.