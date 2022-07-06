Глава МИД ФРГ Бербок согласовала позиции с Кулебой перед встречей G20

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласовала позиции с главой МИД Украины Дмитрий Кулебой перед встречей глав МИД стран G20.
Глава МИД ФРГ Бербок согласовала позиции с Кулебой перед встречей G20
  • РИА Новости

«Перед поездкой на встречу G20 глава МИД ФРГ Анналена Бербок ещё раз согласовала позиции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой», — приводит ТАСС сообщение МИД ФРГ в Twitter.

Отмечается, что в германском внешнеполитическом ведомстве намерены не позволить «предоставить России трибуну на встрече в Индонезии».

Ранее в Кремле заявляли, что российский президент Владимир Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично. Время на принятие решения по этому поводу ещё есть, оно будет соответствовать интересам России.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить