В МИД России опровергли информацию о задержании судна под флагом России у берегов Турции
- РИА Новости
«По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая санитарный контроль», — сказал Зайцев на брифинге.
Он отметил, что по итогам процедур турецкая сторона примет решение о разрешении или отказе в заходе в порт, но речи о задержании судна не идёт.
Агентство Reuters ранее сообщило, что Киев попросил Анкару задержать и досмотреть направляющееся в Турцию «судно под флагом России», которое перевозит зерно из Бердянска.
После этого появились сообщения о якобы задержании судна.