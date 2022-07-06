В МИД России опровергли информацию о задержании судна под флагом России у берегов Турции

Сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом проходит стандартные процедуры на рейде турецкого порта Карасу, судно не задержано, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая санитарный контроль», — сказал Зайцев на брифинге.

Он отметил, что по итогам процедур турецкая сторона примет решение о разрешении или отказе в заходе в порт, но речи о задержании судна не идёт.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Киев попросил Анкару задержать и досмотреть направляющееся в Турцию «судно под флагом России», которое перевозит зерно из Бердянска.

После этого появились сообщения о якобы задержании судна.