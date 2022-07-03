РИА Новости: в Турции задержали российское судно с якобы украинским зерном

В порту Турции по запросу задержали российское судно, которое якобы перевозило украинское зерно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкой таможни.

По словам собеседника, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.

«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведётся расследование. Это всё, что я вам сейчас могу сказать», — сказал источник.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения Украины о воровстве Россией украинского зерна являются ложью.