РИА Новости: в Турции задержали российское судно с якобы украинским зерном
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкой таможни.
По словам собеседника, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведётся расследование. Это всё, что я вам сейчас могу сказать», — сказал источник.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения Украины о воровстве Россией украинского зерна являются ложью.