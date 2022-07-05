Экипаж сухогруза опроверг сообщения о задержании судна турецкой таможней

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Таможня Турции не задерживала российский сухогруз с зерном, как ранее сообщили СМИ, судно стоит на якоре в связи с погодными условиями, груз на нём уже проверили, сообщил ТАСС один из членов экипажа.
Экипаж сухогруза опроверг сообщения о задержании судна турецкой таможней
  • РИА Новости

«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось. Судно просто стоит на якоре в связи с погодными условиями. На судно приехал сюрвейер, проверил груз, это происходит всегда», — сказал собеседник агентства.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что сухогруз «Жибек жолы» с зерном не был задержан в Турции.

«Сухогруз не арестован, предписания у нас не было, у нашей зерновой компании, на этот сухогруз. Наша компания была только транзитёром, контракт был заключён между таллинской и турецкой компаниями в данном случае. Маловероятно, что с этим судном что-то негативное произойдёт с точки зрения закона», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире канала «Россия 24».

Агентство Reuters ранее сообщило, что Киев попросил Анкару задержать и досмотреть направляющееся в Турцию «судно под флагом России», которое перевозит зерно из Бердянска.

После этого появились сообщения о якобы задержании судна.

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