Сенатор Клишас посоветовал Норвегии прочитать Соглашение по Шпицбергену
«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в МИД Норвегии заявили, что договор о сотрудничестве с Россией в Баренцевом море не подлежит денонсации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».
Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.