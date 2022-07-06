Сенатор Клишас посоветовал Норвегии прочитать Соглашение по Шпицбергену

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя заявление Норвегии о том, что договор с Россией по Баренцеву морю не подлежит денонсации, посоветовал Осло прочитать Договор о Шпицбергене.

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что договор о сотрудничестве с Россией в Баренцевом море не подлежит денонсации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.