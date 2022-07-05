В Норвегии заявили, что договор с Россией по Баренцеву морю не подлежит денонсации

В МИД Норвегии заявили, что договор о сотрудничестве с Россией в Баренцевом море не подлежит денонсации. Об этом сообщила пресс-секретарь норвежского внешнеполитического ведомства Ане Хаавардсдаттер.

«Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно», — приводит её слова телеканал NRK.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.