В Норвегии заявили, что договор с Россией по Баренцеву морю не подлежит денонсации

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В МИД Норвегии заявили, что договор о сотрудничестве с Россией в Баренцевом море не подлежит денонсации. Об этом сообщила пресс-секретарь норвежского внешнеполитического ведомства Ане Хаавардсдаттер.
В Норвегии заявили, что договор с Россией по Баренцеву морю не подлежит денонсации
  • РИА Новости

«Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно», — приводит её слова телеканал NRK.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.

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