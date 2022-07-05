Президент Мексики: если Ассанжа приговорят в США, статуя Свободы должна быть снесена
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Об этом пишет El País.
«Если его привезут в США и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, то нужно начать кампанию, посвящённую тому, чтобы статуя Свободы была демонтирована», — сказал мексиканский лидер на пресс-конференции.
Вынесение Ассанжу обвинительного приговора будет означать, что памятник в Нью-Йорке «больше не является символом свободы», добавил он.
Обрадор планирует обсудить этот вопрос с американским коллегой Джо Байденом во время визита в Вашингтон 12 июля.
«Молчать нельзя», — подчеркнул президент Мексики, слова которого приводит ИноТВ.
17 июня глава британского МВД Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.
Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.