Президент Мексики: если Ассанжа приговорят в США, статуя Свободы должна быть снесена

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Если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет экстрадирован из Британии в США и приговорён там к «максимальному сроку и смерти в тюрьме», то статуя Свободы в Соединённых Штатах должна быть снесена. С таким мнением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Президент Мексики: если Ассанжа приговорят в США, статуя Свободы должна быть снесена
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Об этом пишет El País.

«Если его привезут в США и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, то нужно начать кампанию, посвящённую тому, чтобы статуя Свободы была демонтирована», — сказал мексиканский лидер на пресс-конференции.

Вынесение Ассанжу обвинительного приговора будет означать, что памятник в Нью-Йорке «больше не является символом свободы», добавил он.

Обрадор планирует обсудить этот вопрос с американским коллегой Джо Байденом во время визита в Вашингтон 12 июля.

«Молчать нельзя», — подчеркнул президент Мексики, слова которого приводит ИноТВ.

17 июня глава британского МВД Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

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