Медведев предрёк Японии отсутствие у страны нефти и газа из России
- РИА Новости
«Японский премьер Кисида недавно брякнул, что потолок цены на российскую нефть будет установлен на уровне вполовину от её нынешней. Плюс к этому будет создан механизм, который не допустит покупку нашей нефти по цене выше установленной», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, в переводе с японского на русский это означает, что нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше.
«А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — добавил он.
Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.
По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.