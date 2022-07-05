Медведев предрёк Японии отсутствие у страны нефти и газа из России

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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание японского премьер-министра Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть.
Медведев предрёк Японии отсутствие у страны нефти и газа из России
  • РИА Новости

«Японский премьер Кисида недавно брякнул, что потолок цены на российскую нефть будет установлен на уровне вполовину от её нынешней. Плюс к этому будет создан механизм, который не допустит покупку нашей нефти по цене выше установленной», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, в переводе с японского на русский это означает, что нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше.

«А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — добавил он.

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея Запада о сдерживании цен на российскую нефть — это политическое решение, которое спровоцирует дисбаланс на рынке и рост котировок.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

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