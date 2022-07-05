Член ОП Данюк назвал откровенной цензурой предложенный в Британии закон о дезинформации
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«На мой взгляд, это откровенная цензура», — высказался эксперт.
Он объяснил, что Британия не может своему обществу «показывать правду и считает необходимым тотально контролировать интернет-пространство».
Данюк подчеркнул, что Британия и США долгое время пытались делать вид, что «они являются неким образцом государств, где существует свобода слова».
«Сейчас этот тезис окончательно развенчан. Западные институты, в том числе и журналистики, максимально деградировали, и сейчас любую альтернативную точку зрения, любое мнение, которое ставит под сомнение западный нарратив, будут объявлять дезинформацией и фейками», — заключил собеседник RT.
Ранее в Великобритании предложили внести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют «правительства других стран».