Член ОП Данюк назвал откровенной цензурой предложенный в Британии закон о дезинформации

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT закон, предложенный к внесению в Великобритании, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют «правительства других стран».
Член ОП Данюк назвал откровенной цензурой предложенный в Британии закон о дезинформации
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«На мой взгляд, это откровенная цензура», — высказался эксперт.

Он объяснил, что Британия не может своему обществу «показывать правду и считает необходимым тотально контролировать интернет-пространство».

Данюк подчеркнул, что Британия и США долгое время пытались делать вид, что «они являются неким образцом государств, где существует свобода слова».

«Сейчас этот тезис окончательно развенчан. Западные институты, в том числе и журналистики, максимально деградировали, и сейчас любую альтернативную точку зрения, любое мнение, которое ставит под сомнение западный нарратив, будут объявлять дезинформацией и фейками», — заключил собеседник RT.

Ранее в Великобритании предложили внести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют «правительства других стран».

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