Политолог Мартынов прокомментировал заявление президента Польши о Балтийском море

Политолог Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО.

По мнению эксперта, польский президент ведёт себя «не вполне адекватно».

«Казалось бы, зачем делать подобные заявления в и без того нервной обстановке?» — задаёт вопрос политолог.

Как подчеркнул Мартынов, «кроме стран НАТО, на Балтике есть как минимум Россия».

«Она имеет выход в Балтийское море и Балтийский флот. Но он (президент Польши. — RT) как бы об этом забывает. Видимо, сознательно», — добавил эксперт.

По его мнению, на данный момент происходит «демонстративное втягивание» нейтральных стран, Швеции и Финляндии, в НАТО.

«От того, что они втянуты в эту организацию, они перестанут быть Швецией и Финляндией? Откажутся от выгодных двусторонних отношений с Россией? Нет, конечно. Понятно, что будут внесены определённые коррективы. И если какие-либо инфраструктуры НАТО будут размещены на территории этих государств, то Россия примет меры», — заключил собеседник RT.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.

Он добавил, что после расширения альянса граница России с НАТО увеличится на 1,4 тыс. км.