Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из Болгарии.

Он отметил, что, по оценке МИД России, нормально работать посольство в Софии уже практически не в состоянии.

«Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал Лавров.

Лавров заявил о невозможности нормальной работы посольства в Болгарии

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что из-за действий болгарских властей будет вынуждена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии.

До этого в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.