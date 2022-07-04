Аналитик Оленченко оценил заявление Володина о размещении баз НАТО в Швеции и Финляндии

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а поставит под удар жителей городов, где будет размещена военная инфраструктура.
Аналитик Оленченко оценил заявление Володина о размещении баз НАТО в Швеции и Финляндии
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Оленченко поддержал заявление Володина, отметив, что размещение инфраструктуры НАТО вблизи границ с Россией не отвечает интересам Финляндии.

Государство рискует «заранее вызвать огонь на себя» в случае каких-либо вооружённых конфликтов, размещённые базы будут рассматриваться в качестве законных целей, добавил эксперт.

«Население городов и близлежащее население становится заложником этой неумной инициативы... Эта идея также подрывает такой экономический ресурс как приграничное сотрудничество... Это приведёт к серьёзной деградации отношений в этом регионе», — заключил специалист.

Он добавил, что с политической и экономической точек зрения решение Финляндии и Швеции разместить на своей территории базы НАТО является некомпетентным управленческим решением.

Ранее Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а поставит под удар жителей городов, где будет размещена военная инфраструктура.

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