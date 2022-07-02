В Швеции заявили, что слова Эрдогана о курдах стали неприятным сюрпризом для НАТО
- РИА Новости
«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран — членов НАТО», — заявил журналист.
Сильвер отметил, что турецкий лидер «удивил весь пресс-корпус» своим высказыванием в конце саммита альянса.
«Таким образом он демонстрирует, что дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — подчеркнул он.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической.
Турецкий лидер предупредил, что, если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки этих стран на вступление в НАТО.
28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.