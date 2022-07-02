В Швеции заявили, что слова Эрдогана о курдах стали неприятным сюрпризом для НАТО

Журналист шведской SVT Хенрик Сильвер заявил, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о гарантиях от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) стали «неприятным сюрпризом» для Швеции, Финляндии и НАТО.

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран — членов НАТО», — заявил журналист.

Сильвер отметил, что турецкий лидер «удивил весь пресс-корпус» своим высказыванием в конце саммита альянса.

«Таким образом он демонстрирует, что дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии по экстрадиции из Швеции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической.

Турецкий лидер предупредил, что, если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства, турецкий парламент не станет одобрять заявки этих стран на вступление в НАТО.

28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.