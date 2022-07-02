Байден направил в конгресс письма о приёме Финляндии и Швеции в НАТО
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«Я предоставляю отчёт о приёме Республики Финляндия в Организацию Североатлантического договора», — говорится в письме.
Письмо с аналогичным содержанием было направлено Байденом в комитеты конгресса по поводу присоединения к альянсу Швеции.
Отмечается, что конгрессу, согласно процедуре, необходимо ратифицировать решение о приёме в альянс новых членов.
Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.