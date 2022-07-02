Байден направил в конгресс письма о приёме Финляндии и Швеции в НАТО

Американский президент Джо Байден отправил в комитеты конгресса письма о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я предоставляю отчёт о приёме Республики Финляндия в Организацию Североатлантического договора», — говорится в письме.

Письмо с аналогичным содержанием было направлено Байденом в комитеты конгресса по поводу присоединения к альянсу Швеции.

Отмечается, что конгрессу, согласно процедуре, необходимо ратифицировать решение о приёме в альянс новых членов.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.