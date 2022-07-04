Kyodo: корабль ВМФ России прошёл вблизи островов Сенкаку

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Корабль ВМФ России прошёл в зоне, прилегающей к акватории островов Сенкаку, которые рассматриваются Японией как часть территориальных вод.
Kyodo: корабль ВМФ России прошёл вблизи островов Сенкаку
  • Legion-Media

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

За российским судном проследовал фрегат ВМС КНР. По предположению агентства, это те же самые корабли, о нахождении которых в акватории между островами Ёнагуни и Ириомотэ сообщалось 2 июля.

Ранее власти Японии выразили протест из-за проведения Южной Кореей исследований у спорных островов. 

24 июня четыре патрульных корабля морской полиции КНР были замечены в Восточно-Китайском море в районе островов Сенкаку. Япония потребовала от них покинуть акваторию, так как считает её своими территориальными водами.

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