Kyodo: корабль ВМФ России прошёл вблизи островов Сенкаку

Корабль ВМФ России прошёл в зоне, прилегающей к акватории островов Сенкаку, которые рассматриваются Японией как часть территориальных вод.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

За российским судном проследовал фрегат ВМС КНР. По предположению агентства, это те же самые корабли, о нахождении которых в акватории между островами Ёнагуни и Ириомотэ сообщалось 2 июля.

Ранее власти Японии выразили протест из-за проведения Южной Кореей исследований у спорных островов.

24 июня четыре патрульных корабля морской полиции КНР были замечены в Восточно-Китайском море в районе островов Сенкаку. Япония потребовала от них покинуть акваторию, так как считает её своими территориальными водами.