Kyodo: корабль ВМФ России прошёл вблизи островов Сенкаку
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Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.
За российским судном проследовал фрегат ВМС КНР. По предположению агентства, это те же самые корабли, о нахождении которых в акватории между островами Ёнагуни и Ириомотэ сообщалось 2 июля.
Ранее власти Японии выразили протест из-за проведения Южной Кореей исследований у спорных островов.
24 июня четыре патрульных корабля морской полиции КНР были замечены в Восточно-Китайском море в районе островов Сенкаку. Япония потребовала от них покинуть акваторию, так как считает её своими территориальными водами.