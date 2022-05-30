NHK: власти Японии выразили протест проведению Южной Кореей исследований у спорных островов

Власти Японии опротестовали проведение исследований у спорных островов Такэсима южнокорейским судном.

По данным телерадиокомпании NHK, береговая охрана Японии подтвердила присутствие иностранного корабля в акватории Японского моря к северо-востоку от спорных территорий.

Отмечается, что экипаж, вероятнее всего, вёл подводную съёмку и проигнорировал требование прекратить свою деятельность. Впоследствии в Южной Корее подтвердили факт проведения исследований.

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что такие действия являются нарушением конвенции ООН, так как организаторы экспедиции не получили предварительного одобрения Японии на проведение исследований.

В декабре 2021 года правительство Японии выразило протест в связи с проведением Вооружёнными силами Южной Кореи учений по обороне спорных островов Такэсима в Японском море.