В МИД Великобритании запланировали конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

В МИД Великобритании заявили о том, что на 2023 год намечена конференция по вопросам восстановления Украины от последствий спецоперации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Во время конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано министр иностранных дел Лиз Трасс должна анонсировать будущую конференцию и её вопросы.

Она включает в себя, в том числе процессы координации действий союзников по

«Великобритания твёрдо настроена поддерживать территориальную целостность Украины и будет на стороне Украины, которая становится сильной, процветающей и самой современной демократией», — заявила глава МИД.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить заключения «нового Минского соглашения» для Украины, по её словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».