Лукашенко заявил о планах НАТО «через Россию» подобраться к Китаю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет утопить Россию в конфликте на Украине, чтобы через неё добраться до Китая.

«И самое главное: (НАТО заинтересовано. — RT) через Россию подобраться к главному сопернику — Китаю», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также предупредил о новых провокациях со стороны западных стран, поскольку США и Европейский союз не смогли объединить против россиян и белорусов весь мир.

Ранее белорусский лидер сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.

Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.