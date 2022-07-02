Лукашенко заявил, что Западная Европа растит на Украине монстра
- РИА Новости
Он отметил, что они даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.
«За этими процессами стоит всё та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому ещё недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят на Украине», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По словам главы государства, в то же время из белорусов пытаются создать образ врага.
Ранее Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.
Он также заявил, что введение западного миротворческого контингента на Украину по предложению Польши приведёт к третьей мировой войне.