Лукашенко заявил, что Западная Европа растит на Украине монстра

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Страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Западная Европа растит на Украине монстра
  • РИА Новости

Он отметил, что они даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.

«За этими процессами стоит всё та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому ещё недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят на Украине», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По словам главы государства, в то же время из белорусов пытаются создать образ врага.

Ранее Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.

Он также заявил, что введение западного миротворческого контингента на Украину по предложению Польши приведёт к третьей мировой войне.

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