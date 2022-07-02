Сенатор Джабаров рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на болгарские курорты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства.

«Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Правда, без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию», — написал он в своём Telegram-канале.

Джабаров подчеркнул, что отдых на Чёрном море в Сочи выглядит намного привлекательнее, чем на болгарских курортах.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и других работников посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

Позднее посол РФ в Болгарии Митрофанова заявила о возможном разрыве дипотношений с этой страной из-за массовой высылки оттуда российских дипломатов. В ЕС прокомментировали возможность разрыва дипотношений между Россией и Болгарией.