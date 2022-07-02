Захарова рекомендовала главе МИД Латвии Ринкевичу «найти себе красавца»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе латвийского внешнеполитического ведомства Эдгару Ринкевичу на его высказывание о борще.
Захарова рекомендовала главе МИД Латвии Ринкевичу «найти себе красавца»
  • РИА Новости

После того как блюдо включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО, он обратился к Захаровой со словами: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — ответила ему российский дипломат в своём Telegram.

1 июля культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как отмечал российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, делегация Украины демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».

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