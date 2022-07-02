В МИД Великобритании вновь осудили обвинения в адрес британских наёмников в ДНР

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Британский МИД осудил предъявление обвинений в адрес двух своих граждан в Донецкой Народной Республике.
В МИД Великобритании вновь осудили обвинения в адрес британских наёмников в ДНР
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ведомство, в Лондоне осуждают «использование военнопленных и гражданских лиц в политических целях».

В МИД отметили, что постоянно поддерживают контакт с Киевом относительно судьбы британских подданных и якобы поставили вопрос о них перед Москвой.

Ранее сообщалось, что ещё двум британским наёмникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, — которые воевали на стороне Киева, предъявлено обвинение в ДНР.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Адвокат наёмника из Марокко Елена Веснина обжаловала смертный приговор.

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