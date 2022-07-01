ДАН: в Донецке предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам

Ещё двум британским наёмникам, которые воевали на стороне Киева, предъявлено обвинение в Донецкой Народной Республике, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Следствие сейчас ведётся в отношении британских наёмников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осуждённым наемникам. Ведётся следствие, предъявлено обвинение», — сказал агентству источник.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Адвокат наёмника из Марокко Елена Веснина обжаловала смертный приговор.