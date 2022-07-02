Вспышки оспы обезьян зафиксированы в текущем году в 12 странах Африки

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Исполняющий обязанности директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Ахмед Огвелл Оума заявил радиостанции SABC, что вспышки оспы обезьян зафиксированы в текущем году в 12 странах Африки, а умерли от болезни 73 человека.
Вспышки оспы обезьян зафиксированы в текущем году в 12 странах Африки
  • РИА Новости

«Двенадцать стран континента проинформировали нас о наличии очагов оспы обезьян среди населения... Общее количество случаев заболевания составляет 1678. От оспы обезьян в Африке в последние месяцы умерли 73 человека. Коэффициент смертности составляет 4,1%», — цитирует его ТАСС.

Оума заявил, что африканские специалисты работают над расшифровкой генетических кодов возбудителей оспы обезьян, которые сейчас проявляют активность в Африке.

По его словам, в регионе сложилась чрезвычайная ситуация в связи с оспой обезьян, странам континента срочно нужна вакцина и специальные медицинские тесты для противодействия вспышкам этого заболевания. 

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа находится в центре роста вспышки оспы обезьян, на неё приходится почти 90% всех зарегистрированных во всём мире случаев.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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