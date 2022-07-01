ВОЗ: 90% случаев оспы обезьян приходится на Европу

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа находится в центре роста вспышки оспы обезьян, на неё приходится почти 90% всех зарегистрированных во всём мире случаев.

«ВОЗ по-прежнему оценивает риск оспы обезьян в Европейском регионе как высокий, учитывая постоянную угрозу для здоровья населения и быстрое распространение болезни, сохраняющиеся проблемы, препятствующие принятию ответных мер, а также сообщения о дополнительных случаях заболевания среди женщин и детей... Начиная с середины мая на Европейский регион ВОЗ приходится почти 90% всех лабораторно подтверждённых и зарегистрированных во всём мире случаев оспы обезьян», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что с 15 июня случаи данной болезни были выявлены в шести новых странах, в результате чего общее число стран достигло 31. При этом само число случаев увеличилось втрое и уже превышает 4,5 тыс.

Клюге добавил, что большинство случаев зафиксировано среди мужчин (99%) в возрасте от 21 до 40 лет, при этом большая часть из них имела половые контакты с представителями своего пола.

«Однако в настоящее время зарегистрировано небольшое количество случаев среди членов домохозяйства, гетеросексуальных и несексуальных контактов, а также среди детей... К счастью, пока не сообщается о погибших», — отметил представитель ВОЗ.

Ранее агентство по здравоохранению Британии заявило, что число случаев оспы обезьян в Великобритании превысило 1 тыс.