Мишустин подписал документ о прекращении участия России в ряде частичных соглашений СЕ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия страны в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.

«Одобрить предложение... о прекращении с 16 марта 2022 года участия России в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.

В частности, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право, в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Также документ коснулся Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, Европейской аудиовизуальной обсерватории и соглашения по спорту Совета Европы.

Кроме того, прекращается участие России в расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах Совета Европы и соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Как ранее отметил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Россия покинула Совет Европы с облегчением.