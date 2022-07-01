Мишустин подписал документ о прекращении участия России в ряде частичных соглашений СЕ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия страны в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
Мишустин подписал документ о прекращении участия России в ряде частичных соглашений СЕ
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Одобрить предложение... о прекращении с 16 марта 2022 года участия России в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.

В частности, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право, в частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Также документ коснулся Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, Европейской аудиовизуальной обсерватории и соглашения по спорту Совета Европы.

Кроме того, прекращается участие России в расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах Совета Европы и соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Как ранее отметил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Россия покинула Совет Европы с облегчением.

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