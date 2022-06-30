Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия покинула Совет Европы с облегчением.

Об этом он сказал на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

«Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», — заявил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы они умирали «за европейскую перспективу».

Также он отметил, что жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций.