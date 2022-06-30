Медведев заявил, что Россия покинула Совет Европы с облегчением
- РИА Новости
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Об этом он сказал на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
«Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», — заявил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы они умирали «за европейскую перспективу».
Также он отметил, что жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций.