Медведев заявил, что Европа ощутила на себе последствия санкций против России

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций.

«Жители Европы ощутили на себе все «сладкие» последствия антироссийских санкций: инфляцию или даже гиперинфляцию — для Европы», — цитирует его ТАСС.

Также он назвал в числе последствий антироссийских санкций для Европы рост цен на топливо, на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания, на товары первой необходимости, сокращение рабочих мест.

При этом Медведев заявил, что России в сложившейся ситуации «тоже непросто».

Ранее Медведев заявил, что Запад «даёт задний ход» в давлении на страну, когда речь идёт о таких вещах, как еда и отопление.