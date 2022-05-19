Медведев: Запад «даёт задний ход» в давлении на Россию

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад «даёт задний ход» в давлении на страну, когда речь идёт о таких вещах, как еда и отопление.
Медведев: Запад «даёт задний ход» в давлении на Россию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах», — написал Медведев в своём Telegram.

Он подчеркнул, что политики должны создавать условия для мирной, спокойной и благополучной жизни граждан.

«Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм», — заключил он.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.

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