Медведев: Запад «даёт задний ход» в давлении на Россию

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад «даёт задний ход» в давлении на страну, когда речь идёт о таких вещах, как еда и отопление.

«Похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах», — написал Медведев в своём Telegram.

Он подчеркнул, что политики должны создавать условия для мирной, спокойной и благополучной жизни граждан.

«Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм», — заключил он.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.