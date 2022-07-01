Путин обсудил с Моди ситуацию на мировом рынке продовольствия

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию на мировом рынке продовольствия.
Путин обсудил с Моди ситуацию на мировом рынке продовольствия
  • Gettyimages.ru
  • © Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В деталях рассмотрено складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия. Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку.

«Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. При этом глава государства подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнёрам», — сказано в сообщении.

Ранее Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием политики Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить