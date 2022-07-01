Путин обсудил с Моди ситуацию на мировом рынке продовольствия

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В деталях рассмотрено складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия. Владимир Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку.

«Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке. При этом глава государства подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнёрам», — сказано в сообщении.

Ранее Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием политики Запада.