Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием политики Запада

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Разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием экономической политики стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием политики Запада
  • kremlin.ru

«Мы не раз подчёркивали, что разбалансировка рынков продовольствия — это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран», — приводит РИА Новости его слова после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Путин добавил, что западные государства проводили бесконтрольную эмиссию денежных средств и накапливали необеспеченные долги.

«И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции», — сообщил российский лидер.

Путин отметил, что страны Запада не желают признавать свои ошибки и ещё больше дестабилизируют мировое производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.

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