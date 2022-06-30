Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием политики Запада

Разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием экономической политики стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не раз подчёркивали, что разбалансировка рынков продовольствия — это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран», — приводит РИА Новости его слова после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Путин добавил, что западные государства проводили бесконтрольную эмиссию денежных средств и накапливали необеспеченные долги.

«И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции», — сообщил российский лидер.

Путин отметил, что страны Запада не желают признавать свои ошибки и ещё больше дестабилизируют мировое производство сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.