В правительстве Японии изучают влияние указа Путина о проекте «Сахалин-2»
- Gettyimages.ru
- © Sergei Dubrovskii
«Нам известно об указе президента России», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых.
«В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ», — заявил Кихара.
Он добавил, что пока не может сказать, какие шаги будут предприняты в ответ.
Ранее сообщалось, что кабмин России даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО вместо нынешнего Sakhalin Energy.
В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.
30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.
Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.
Япония мотивировала отказ от выхода из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» тем, что это может ослабить действие санкций, так как доли в них может приобрести дружественная по отношению к России страна и тем самым укрепить её позиции.