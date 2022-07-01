В правительстве Японии изучают влияние указа Путина о проекте «Сахалин-2»

Япония изучает влияние указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.

«Нам известно об указе президента России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых.

«В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ», — заявил Кихара.

Он добавил, что пока не может сказать, какие шаги будут предприняты в ответ.

Ранее сообщалось, что кабмин России даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО вместо нынешнего Sakhalin Energy.

В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.

Япония мотивировала отказ от выхода из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» тем, что это может ослабить действие санкций, так как доли в них может приобрести дружественная по отношению к России страна и тем самым укрепить её позиции.