Правительство Японии подтвердило участие страны в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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Национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на ежегодный энергетический отчёт Японии.

По данным отчёта, 3,6% и 8,8% нефти и сжиженного природного газа соответственно Япония получает из России. При этом сжиженный природный газ, получаемый по проекту «Сахалин-2» составляет 3% от этих показателей.

Япония мотивировала отказ от выхода из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» тем, что это может ослабить действие санкций, так как доли в них может приобрести дружественная по отношению к России страна и тем самым укрепить её позиции.  

Раннее в Министерстве иностранных дел Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также расширении санкционного списка.

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