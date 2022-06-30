Эрдоган анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество

Турция проведёт на севере Сирии военную операцию, которую «поймёт» международное сообщество, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Мадриде.

«Мы не проведём операцию, которую не поймёт международное сообщество. Проведём операцию «на языке», который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьёзный опыт. Не стоит беспокоиться», — цитирует его РИА Новости.

1 июня Эрдоган заявил, что армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которых Анкара признала террористами.

По данным газеты Sabah, армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.