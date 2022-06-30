Премьер Эстонии: план по усилению НАТО на границе с Россией «начнут реализовывать завтра»

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Утверждённый на саммите НАТО план по усилению альянса у границ с Россией начнут реализовывать «уже завтра», заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
Премьер Эстонии: план по усилению НАТО на границе с Россией «начнут реализовывать завтра»
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  • © NurPhoto

По её словам, решения о реализации соответствующих планов на практике переходят к главам вооружённых сил. Каллас отметила, что обязательства «сделаны очень решительные».

«Это планы не только на бумаге, но в реальности. Мы совершенно уверены, что эти планы будут реализованы. Мы будем идти шаг за шагом и не будем ждать для этого целый год, но уже завтра начнём эти планы реализовывать», — цитирует эстонского премьера РИА Новости.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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