Премьер Эстонии: план по усилению НАТО на границе с Россией «начнут реализовывать завтра»

Утверждённый на саммите НАТО план по усилению альянса у границ с Россией начнут реализовывать «уже завтра», заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

По её словам, решения о реализации соответствующих планов на практике переходят к главам вооружённых сил. Каллас отметила, что обязательства «сделаны очень решительные».

«Это планы не только на бумаге, но в реальности. Мы совершенно уверены, что эти планы будут реализованы. Мы будем идти шаг за шагом и не будем ждать для этого целый год, но уже завтра начнём эти планы реализовывать», — цитирует эстонского премьера РИА Новости.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.