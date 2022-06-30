Володин заявил, что генсек НАТО Столтенберг в школе не учил географию

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «получит больше НАТО у своих границ».

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал он в своём Telegram.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что безопасность России будет обеспечена даже при расширении альянса, а вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы.